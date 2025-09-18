Звільнення близького соратника російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Козака може вказувати на їхні розбіжності щодо бажання продовжувати війну проти України.

Таку думку висловили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Чому звільнили Дмитра Козака

За даними ISW, високопосадовці Кремля, ймовірно, за схвалення російського президента, звільнили заступника керівника апарату Кремля Дмитра Козака з його високої кремлівської посади після років незгоди з політикою Путіна щодо війни в Україні.

– Ймовірне рішення Путіна витіснити зі свого близького оточення відомого високопосадовця Кремля після висловлення бажання припинити війну в Україні ще раз свідчить про те, що Путін та його радники об’єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні та навколо максималістських воєнних вимог Путіна, – йдеться у звіті за 17 вересня.

В Інституті вивчення війни вивчили публікації в російських ЗМІ і виявили повідомлення про неодноразові розбіжності Козака з правителем РФ Володимиром Путіним.

На їхню думку, це свідчить про те, що Путін та, можливо, інші кремлівські посадовці – такі, як заступник очільника його адміністрації Сергій Кирієнко, звільнили Козака або змусили його самостійно “піти у відставку”, щоб перейти із політики в бізнес.

Один з російських політологів, коментуючи ситуацію, розповів з посиланням на власні джерела, що саме Козак був єдиним учасником засідання Ради Безпеки 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також Козак виступив посередником у досягненні угоди з Україною на початку війни, яка б запобігла членству країни в НАТО, однак Путін, як повідомляється, відхилив цю угоду, бо хотів анексії українських територій.

Західні та російські джерела вказували на те, що Дмитро Козак втратив вплив у Кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив Володимиру Путіну негайно припинити бойові дії проти України, зменшити вплив російських служб безпеки та розпочати мирні переговори.

До цього Козак був одним із найближчих радників очільника Кремля. Він контролював стратегію РФ щодо України, перш ніж Путін передав цю відповідальність Кирієнку у 2022 році.

Як зазначається, Кирієнко також нещодавно взяв на себе управління портфелем Кремля у справах Молдови, яка до цього, як і Україна, була під юрисдикцією Козака.

Нагадаємо, у 2022 році журналісти Reuters повідомляли, що Козак переконував Путіна, що досягнув з Україною попередньої угоди про відмову від вступу до НАТО, однак російський диктатор відмовився його слухати і все одно розпочав повномасштабне вторгнення.

