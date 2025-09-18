Рада ухвалила закон про заходи безпеки в школах України
На пленарному засіданні Верховна Рада ухвалила закон №11543 про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.
За документ проголосував 271 народний депутат.
Про це стало відомо з прямої трансляції засідання ВР 18 вересня.
Закон №11543 про заходи безпеки в школах: що відомо
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №11543, засновники шкіл повинні створити безпечне освітнє середовище та забезпечити виконання вимог охорони праці й безпеки життєдіяльності.
Керівники закладів мають сприяти профілактичній роботі серед учнів, спрямованій на запобігання правопорушенням.
Також у школах стане обов’язковим дотримання правил перебування, визначення переліку заборон і обмежень щодо осіб, які можуть залучатися до охорони.
Закон встановлює чіткі стандарти для забезпечення безпеки учнів і персоналу в освітніх закладах.
Документ регламентує як фізичну безпеку приміщень, так і заходи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх.