На пленарному засіданні Верховна Рада ухвалила закон №11543 про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти.

За документ проголосував 271 народний депутат.

Про це стало відомо з прямої трансляції засідання ВР 18 вересня.

Закон №11543 про заходи безпеки в школах: що відомо

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №11543, засновники шкіл повинні створити безпечне освітнє середовище та забезпечити виконання вимог охорони праці й безпеки життєдіяльності.

Керівники закладів мають сприяти профілактичній роботі серед учнів, спрямованій на запобігання правопорушенням.

Також у школах стане обов’язковим дотримання правил перебування, визначення переліку заборон і обмежень щодо осіб, які можуть залучатися до охорони.

Закон встановлює чіткі стандарти для забезпечення безпеки учнів і персоналу в освітніх закладах.

Документ регламентує як фізичну безпеку приміщень, так і заходи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

