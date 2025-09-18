Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що ціль України застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу найближчим часом буде реалізована.

Про це Денис Шмигаль сказав на пресконференції у Києві.

1000 дронів-перехоплювачів на добу

За словами міністра оборони, ціль у 1000 дронів – це необхідність, щоб ефективно збивати російські дрони. А мета Сил оборони – перехоплювати всі російські дрони в українському небі.

– Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч – це той рівень, який Росія уже продемонструвала. Відповідно, нам треба мати не менше 1000 дронів-перехоплювачів. Не питання випускати 1000 дронів – цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але уже найближчим часом цей рівень буде реалізований, – сказав Денис Шмигаль.

За його словами, Україна може дуже швидко досягнути випуску 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Але питання у кількості наземних комплексів управління, в кількості радарів, кількості елементів, які використовують штучний інтелект для наведення, каже міністр.

Він розповів, що є ціла екосистема перехоплення дронів, і вона складається не лише з дронів-перехоплювачів.

– Це лише вершина айсберга великої координованої системи, яка включає РЕБ-системи, радари тощо. Великий комплекс, і його введення в дію забирає трохи часу, – сказав Шмигаль та наголосив, що українська промисловість рухаємося до мети за графіком.

