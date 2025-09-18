В Україну повернули 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Обмін тілами між Україною та Росією

18 вересня у рамках репатріаційних заходів повернули тіла 1000 українських військових.

– Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, – йдеться у повідомленні КШППВ.

Як зазначили у СБУ, були повернуті тіла українських захисників, які боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

КШППВ висловив вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

– Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, – йдеться у повідомленні.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих, наголошують у КШППВ.

Фото: КШППВ

