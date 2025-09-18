Зеленський доручив підготувати щорічне послання до Ради
Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати щорічне послання президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Про це стало відомо з указу №115/2025-рп, опублікованого на сайті президента.
Хто займається підготовкою щорічного послання президента до ВР
Згідно з указом від 17 вересня 2025 року, керівництво підготовкою проєкту щорічного послання покладено на Андрія Єрмака – керівника Офісу президента України, який очолить робочу групу.
Методичне та наукове забезпечення підготовки проєкту покладено на Олександра Богомолова – директора Національного інституту стратегічних досліджень, заступника керівника робочої групи.
Окрім Єрмака та Боголомолова, до персонального складу робочої групи увійшли:
- Брусило Ігор Миколайович – заступник керівника Офісу президента України;
- Верещук Ірина Андріївна – заступник керівника Офісу президента України;
- Жовква Ігор Іванович – заступник керівника Офісу президента України;
- Ковальська Олена Олександрівна – заступник керівника Офісу президента України;
- Лисий Ігор Васильович – керівник Державного управління справами;
- Микита Віктор Федорович – заступник керівника Офісу президента України;
- Мудра Ірина Романівна – заступник керівника Офісу президента України;
- Паліса Павло Сергійович – заступник керівника Офісу президента України;
- Татаров Олег Юрійович – заступник керівника Офісу президента України.
Робочій групі доручено у місячний строк визначитися зі структурою і графіком підготовки проєкту послання, змістом відповідних матеріалів.
До 1 грудня 2025 року група має підготувати та подати на розгляд проєкт послання.
Керівникові робочої групи дозволено вносити зміни до персонального складу і залучати представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об’єднань, вітчизняних та іноземних учених, незалежних експертів.