Вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Закордонні оборонні компанії активно інвестують в українські заводи

За словами Шмигаля, кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом.

Зараз дивляться

Україна пропонує партнерам різні моделі співпраці, зокрема данську модель Build with Ukraine / Build in Ukraine.

— Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська, – акцентував Шмигаль.

Щоб мінімізувати ризики для інвесторів та зробити роботу спільних підприємств в Україні більш привабливою, було створено Defence City – спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України.

— Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги, – зауважив Шмигаль.

Міністр оборони України також закликав іноземні компанії інвестувати в Україну й відкривати тут свої виробництва.

За його словами, саме зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК – найкраща інвестиція в оборону всієї Європи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.