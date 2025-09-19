25 світових оборонних гігантів локалізують виробництво в Україні – Шмигаль
Вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Закордонні оборонні компанії активно інвестують в українські заводи
За словами Шмигаля, кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом.
Україна пропонує партнерам різні моделі співпраці, зокрема данську модель Build with Ukraine / Build in Ukraine.
— Пріоритет – щоб основна частина продукції компанії йшла на потреби українського війська, – акцентував Шмигаль.
Щоб мінімізувати ризики для інвесторів та зробити роботу спільних підприємств в Україні більш привабливою, було створено Defence City – спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України.
— Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги, – зауважив Шмигаль.
Міністр оборони України також закликав іноземні компанії інвестувати в Україну й відкривати тут свої виробництва.
За його словами, саме зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК – найкраща інвестиція в оборону всієї Європи.