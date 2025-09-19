Підготовка до опалювального сезону 2025/2026 року є одним із найважливіших завдань для органів влади різних рівнів. З цією метою за розпорядженням голови Львівської райдержадміністрації Павла Грабського створено районний штаб, який координує всі необхідні роботи.

Факти ICTV дізнавалися, коли розпочнеться опалювальний сезон у Львові та як триває підготовка до нього.

Підготовка до опалювального сезону 2025-2026 у Львові

Нещодавно відбулася онлайн-нарада з громадами району, де обговорили ключові питання готовності до зими.

Як повідомили у Львівській районній державній адміністрації, наразі у Львівському районі функціонує 495 котелень і 582 кілометри теплових мереж, підготовка яких майже завершена. У водопровідно-каналізаційному господарстві замінено 31,21 кілометра аварійних трубопроводів та підготовлено 200 артезіанських свердловин.

Також до зими підготували 10 725 житлових будинків, зокрема 345 з відремонтованими дахами.

Для забезпечення належного утримання доріг у зимовий період громади готують спеціалізовану техніку, а саме 283 одиниці, з яких 90 залучені додатково. Уже заготовлено 46,7 тисячі тонн посипкових матеріалів для боротьби з ожеледицею.

Окрема увага приділяється безпеці та захисту критичної інфраструктури. Підприємства району забезпечені генераторами, запасами пального та альтернативних видів палива, зокрема дровами, пелетами та брикетами. Це дасть змогу опалювати об’єкти соціальної сфери у разі надзвичайних ситуацій.

Опалювальний сезон у Львові: дата

Дату початку опалювального сезону у Львові у 2025 році ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування. Традиційно тепло подають у будинки тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура знижується нижче +8 °C.

Для мешканців району знову працюватимуть Пункти незламності. У 22 громадах буде відкрито 110 таких пунктів, а у Львівській міській громаді — 843. Вони забезпечать людей теплом, електроенергією, зв’язком та доступом до інтернету у разі тривалих відключень.

