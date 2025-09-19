Уночі 19 вересня російські дрони вкотре атакували Україну. Зокрема, повітряний удар відбивали у Києві.

Уже вранці у Феодосії у тимчасово окупованому Криму скаржилися на “бавовну” – очевидці чули щонайменше п’ять вибухів.

А генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію, що закликає Росію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України.

Зараз дивляться

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 19 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Києві

Уночі проти 19 вересня столицю атакували російські безпілотники.

Спочатку мер столиці Віталій Кличко повідомив про падіння та вибух дрона у Соломʼянському районі.

А згодом керівник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що уламки збитих цілей впали на кількох локаціях, зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі столиці, є пошкодження тролейбусної мережі.

Проте нібито обійшлося без постраждалих.

“Бавовна” в Феодосії

Моніторинговий канал Кримський вітер повідомив про серію вибухів у Феодосії на території тимчасово окупованого Криму.

За його даними, спочатку очевидці почули в місті два вибухи о 05:38, потім ще один – о 05:53 і о 06:02 було ще два вибухи у Феодосії.

Наразі більш точна інформація відсутня.

ЄС готує для України “репараційний кредит” за рахунок активів РФ

ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Євросоюз обговорює ймовірність використання заморожених російських активів для надання Україні так званого репараційного кредиту.

Передбачається, що Україна поверне такий кредит тільки після того, як Росія надасть їй компенсацію за завдані збитки через повномасштабну війну.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже представила концепцію цієї ідеї, наголосивши, що самі активи не будуть конфісковані, оскільки для деяких країн ЄС це неприйнятно.

За словами співрозмовників, якщо Угорщина відмовиться приєднуватися, новий механізм можуть запровадити лише члени Коаліції охочих.

Україну запросили на переговори щодо “стіни дронів” на кордоні ЄС

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс планує наступного тижня провести переговори з міністрами оборони країн ЄС та представником України про створення так званої стіни дронів вздовж східного кордону.

За його словами, цей проєкт став особливо актуальним після вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Кубілюс зауважив, що обговорення перебувають на ранній стадії, але він розглядає проєкт як інтеграцію датчиків, різних видів озброєння та систем глушіння для виявлення та нейтралізації загрози наближення безпілотників.

МАГАТЕ ухвалило резолюцію з вимогою до РФ негайно деокупувати ЗАЕС

Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ввечері 18 вересня ухвалила резолюцію, що закликає Росію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України.

Як повідомляє Міненергетики, відповідний документ підтримали 62 держави-члени.

– Резолюція містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС. Документ підтверджує, що Запорізька АЕС та всі ядерні об’єкти в Україні повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів, – мовиться у повідомленні.

Вона також підтвердила мандат та безперервну роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 304-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.