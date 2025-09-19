РФ атакувала Україну 86 дронами: як відпрацювала ППО
У ніч на 19 вересня (із 21:00 18 вересня) росіяни атакували Україну 86 ударними дронами типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.
Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.
Атака дронів 19 вересня
Ворог атакував безпілотниками з напрямків: Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 50 із них – це ударні Шахеди.
Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила та подавила 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів. Робота сил ППО тривала на півночі, сході та в центрі України.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 15 ударних дронів на шести локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на двох локаціях.
– Атака триває. Нова група ворожих БпЛА з північного напрямку, – наголосили у Повітряних силах.
У ніч з 18 на 19 вересня у Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи – росіяни атакували місто дронами. Відомо, що група безпілотників йшла курсом на Дніпропетровську область з Харківщини.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 304-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.