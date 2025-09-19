У 2025 році на Національний мультипредметний тест (НМТ) зареєструвалися понад 317 тис. учасників, із яких понад 250 тис. осіб фактично складали іспит.

Факти ICTV дізнавалися, скільки учасників НМТ-2025 не вступили до вишів.

НМТ-2025: скільки учасників не вступили у виші

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, понад 250 тис. учасників 2025 року подолали поріг успішності за всіма чотирма предметами, отримавши оцінки в діапазоні 100-200 балів.

Водночас, як повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров, вступниками до вишів стали понад 198 тис. осіб.

Отже, приблизно кожен п’ятий учасник, який успішно склав НМТ і отримав право вступати до українських закладів вищої освіти, насправді не скористався цим правом.

Якщо врахувати, що цьогоріч можна було подавати документи на конкурс не лише за результатами НМТ 2025 року, а й за результатами тестувань 2022-2024 років, а також без НМТ для певних пільгових категорій вступників, частка тих, хто не скористався цьогорічним результатом тесту, є ще більшою.

Скільки студентів готові прийняти українські виші

За словами генерального директора директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олега Шарова, українські заклади вищої освіти здатні прийняти на бакалаврат щонайменше вдвічі більше студентів, ніж наразі фактично вступають.

Під час круглого столу Підсумки вступної кампанії 2025 року: виклики, досягнення та перспективи він повідомив, що заклади вищої освіти задекларували готовність прийняти 429 тис. студентів, тоді як фактична кількість абітурієнтів сягнула близько 200 тис. осіб.

Водночас реальна кількість бюджетних місць, виділених державою, становила трохи більше 73,5 тис. Шаров наголосив, що кількість місць у вишах значно перевищує число вступників на бакалаврат, і потенціал навчальних закладів дає змогу прийняти щонайменше вдвічі більше студентів.

