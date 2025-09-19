У Євросоюзі працюють над проєктом Стіна дронів (Drone Wall), який має стати інструментом захисту східних кордонів блоку та України від потенційних атак безпілотників.

Про це заявив речник Європейської комісії Тома Реньє на брифінгу в Брюсселі.

Що відомо про проєкт Стіна дронів

За задумом, проєкт передбачає використання сучасних систем протидії дронам, які дадуть змогу зміцнити безпеку держав-членів ЄС на передовій лінії та України.

Зацікавленість у ньому вже висловили уряди кількох східноєвропейських країн.

Фінансувати Стіну дронів планують через програму SAFE, що надає кредити на розвиток оборонного виробництва.

Для цього держави мають включити ключові елементи проєкту у свої національні плани до кінця листопада.

Україна, як асоційована учасниця програми SAFE, автоматично долучається до ініціативи.

Європейські чиновники наголошують, що досвід України у боротьбі з безпілотниками стане важливим у створенні цього оборонного щита.

Крім України до проєкту вже приєдналися Польща, країни Балтії та Фінляндія.

