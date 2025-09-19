Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.
У Бібліотеці комплектуючих Міноборони вже понад 170 деталей українського виробництва
Бібліотека комплектуючих Міністерства оборони пропонує вітчизняним виробникам озброєння та військової техніки понад 170 компонентів, які виготовляють в Україні.
Це антени, акумуляторні батареї, рами для FPV-дронів, польотні контролери та пропелери.
Бібліотека комплектуючих: що відомо про сервіс Міноборони
Бібліотека комплектуючих функціонує як цифрова база лише перевірених виробників.
У переліку сьогодні доступні понад 170 компонентів. Зокрема:
- 45 антен різних типів;
- 27 акумуляторних батарей;
- 12 рам для FPV-дронів;
- 7 польотних контролерів (FC);
- 6 підсилювачів РЕБ;
- пропелери, відеопідсилювачі, модулі магнетометра і модулі GNSS, серворейки та інші спеціалізовані комплектуючі.
Наразі сервіс допомагає виробникам компонентів та готових виробів швидше знаходити один одного, налагоджувати партнерства та купувати необхідні деталі й послуги всередині країни.
Джерело: Міноборони
