Крім того, у Бібліотеці виробники озброєння та військової техніки можуть знайти 11 сервісних послуг, серед яких токарні, фрезерні, ЧПУ-роботи, металообробка, лиття та 3D-друк.

– В умовах, коли фронт постійно потребує озброєння у великій кількості, українським зброярам вигідніше та швидше закуповувати комплектуючі у вітчизняних партнерів, ніж витрачати час і ресурси на пошук за кордоном. Цей сервіс – реальний інструмент для зменшення залежності від імпорту, – зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр.