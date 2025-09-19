Бібліотека комплектуючих Міністерства оборони пропонує вітчизняним виробникам озброєння та військової техніки понад 170 компонентів, які виготовляють в Україні.

Це антени, акумуляторні батареї, рами для FPV-дронів, польотні контролери та пропелери.

Бібліотека комплектуючих: що відомо про сервіс Міноборони

Бібліотека комплектуючих функціонує як цифрова база лише перевірених виробників.

У переліку сьогодні доступні понад 170 компонентів. Зокрема:

  • 45 антен різних типів;
  • 27 акумуляторних батарей;
  • 12 рам для FPV-дронів;
  • 7 польотних контролерів (FC);
  • 6 підсилювачів РЕБ;
  • пропелери, відеопідсилювачі, модулі магнетометра і модулі GNSS, серворейки та інші спеціалізовані комплектуючі.

Наразі сервіс допомагає виробникам компонентів та готових виробів швидше знаходити один одного, налагоджувати партнерства та купувати необхідні деталі й послуги всередині країни.

Джерело: Міноборони

