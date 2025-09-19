Втрати ворога на 19 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 150 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 304-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,099 млн.

Втрати ворога на 19 вересня 2025 року

особового складу – близько 1 099 530 (+1 150);

танків – 11 191;

бойових броньованих машин – 23 278 (+1);

артилерійських систем – 32 896 (+17);

реактивних систем залпового вогню – 1 492 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 218 (+1);

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 60 680 (+211);

крилатих ракет – 3 718;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 044 (+44);

спеціальної техніки – 3 968 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 304-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

