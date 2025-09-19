Втрати ворога на 19 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 150 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 304-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,099 млн.

Втрати ворога на 19 вересня 2025 року

  • особового складу – близько 1 099 530 (+1 150);
  • танків – 11 191;
  • бойових броньованих машин – 23 278 (+1);
  • артилерійських систем – 32 896 (+17);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 492 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 218 (+1);
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 341;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 60 680 (+211);
  • крилатих ракет – 3 718;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 044 (+44);
  • спеціальної техніки – 3 968 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 304-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

