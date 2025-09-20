Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Ставки щодо контрольованого експорту української зброї.

За його словами, вже за 10 днів буде представлено концепт, який визначить основні принципи цього процесу.

Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Зеленський про експорт української зброї

Глава держави зазначив, що нині Україна має достатні виробничі можливості, проте стикається з постійним браком фінансування.

— Є зброя, є можливості, але відчуття дефіциту коштів постійне. Зменшувати виробництво дуже не хочеться… Нам потрібні гроші на виробництво певних дуже потрібних видів зброї, як-от дрони для фронту. Тому, я думаю, десь за 10 днів у нас буде концепт щодо експорту, – пояснив Зеленський.

Він навів приклад морських дронів, яких Україна може випускати значно більше, ніж потребує сама.

Тому стоїть вибір: або скорочувати виробництво, або ж продавати надлишки зброї за кордон.

За словами президента, експорт відбуватиметься через три основні платформи: США, Європу та інші країни.

Він передбачатиме як приватні, так і державні контракти, однак з обов’язковим контролем українських запасів.

Логіка рішення полягає в тому, що продаж надлишкової зброї дасть можливість отримати кошти для виробництва дронів та іншого озброєння, якого критично потребує фронт.

— Маємо якісну зброю і можливості виробляти більше. Витрачати на це бюджетні гроші, коли є дефіцит, недоцільно. А зменшувати виробництво – ще гірше, – підсумував Зеленський.

Раніше стало відомо, що Україна отримала перші поставки зброї від НАТО у рамках програми PURL.

