Винищувачі F-16 Повітряних сил ЗСУ відіграли ключову роль у відбитті масованого ракетного обстрілу в ніч на суботу.

Завдяки їм було знищено основну частину російських крилатих ракет Х-101, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

F-16 знищили більшість ракет Х-101

– 20 вересня 2025 року. Бойова робота Повітряних сил під час російського масованого удару по території України. На відео працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ, ну і, звичайно, пілоти F-16! Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons, – ідеться в повідомленні.

Зараз дивляться

Нагадаємо, цієї ночі під час комбінованої атаки українська протиповітряна оборона змогла ліквідувати та придушити 583 ворожі цілі.

Водночас було зафіксовано влучання балістичних і крилатих ракет, а також 23 ударних безпілотників на десяти різних локаціях.

Крім того, відомо про падіння уламків або збитих об’єктів ще на десяти територіях.

На світанку 20 вересня сильні вибухи пролунали у Дніпрі, куди російські війська скерували ракетний удар.

Наразі відомо про одного загиблого та 36 постраждалих внаслідок атаки РФ.

Пошкоджені житлові будівлі: багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди та гаражі. Зафіксовані руйнування на промислових об’єктах.

Одна з російських ракет влучила у багатоповерховий будинок, використавши касетний боєприпас.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.