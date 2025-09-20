F-16 збили більшість ракет Х-101 під час масованого удару РФ – Повітряні сили
Винищувачі F-16 Повітряних сил ЗСУ відіграли ключову роль у відбитті масованого ракетного обстрілу в ніч на суботу.
Завдяки їм було знищено основну частину російських крилатих ракет Х-101, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
F-16 знищили більшість ракет Х-101
– 20 вересня 2025 року. Бойова робота Повітряних сил під час російського масованого удару по території України. На відео працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ, ну і, звичайно, пілоти F-16! Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons, – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, цієї ночі під час комбінованої атаки українська протиповітряна оборона змогла ліквідувати та придушити 583 ворожі цілі.
Водночас було зафіксовано влучання балістичних і крилатих ракет, а також 23 ударних безпілотників на десяти різних локаціях.
Крім того, відомо про падіння уламків або збитих об’єктів ще на десяти територіях.
На світанку 20 вересня сильні вибухи пролунали у Дніпрі, куди російські війська скерували ракетний удар.
Наразі відомо про одного загиблого та 36 постраждалих внаслідок атаки РФ.
Пошкоджені житлові будівлі: багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди та гаражі. Зафіксовані руйнування на промислових об’єктах.
Одна з російських ракет влучила у багатоповерховий будинок, використавши касетний боєприпас.