У Львові на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025 продемонстрували вітчизняний підводний дрон Toloka, який здатен бити на відстань 2 тис. км.

Відповідну фотографію оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

У Львові показали величезний підводний дрон Toloka

Як зазначає Мілітарний, на виставці продемонстрували три варіанти підводного дрона TLK 1000, довжина якого становить від 4 до 12 метрів.

Зараз дивляться

За заявою виробника, такі безпілотники можуть уражати цілі на відстані до 2 тис. км і нести до п’яти тонн корисного навантаження.

Розробку представили на найбільшому в світі інвестсаміті оборонних технологій Defense Tech Valley 2025, де також продемонстрували новітні безпілотники, наземні станції та зразки військового транспорту.

Наприкінці лютого 2025 року під час саміту Support Ukraine президент Володимир Зеленський представив союзникам новітні українські підводні дрони Toloka.

Тоді він наголосив, що ці безпілотники можуть вражати російські кораблі, порти та стратегічні об’єкти.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.