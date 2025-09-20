У Чернігові вдруге за останню годину пролунали вибухи.

Вибухи у Чернігові 20 вересня 2025 року

У Чернігові гучно – там лунають вибухи. Це вже вдруге за останній час.

Як повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, внаслідок падіння БпЛА пошкоджено транспортну інфраструктуру. Потерпілих немає.

Над містом досі залишаються російські БпЛА.

Раніше Брижинський повідомляв, що зафіксували падіння двох БпЛА росіян.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 305-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

