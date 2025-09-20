Президент Володимир Зеленський підписав три пакети санкцій проти пропагандистів, які допомагають Росії, а також тих, хто веде бізнес на окупованих територіях та дестабілізує Молдову в інтересах Москви.

Зеленський підписав три пакети санкцій

Голова держави підписав декілька пакетів санкцій проти пропагандистів, які допомагають РФ, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Кремля та осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви.

– Три пакети санкцій було мною підписано. Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви, – наголосив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Україна допомагає Молдові, і наша держава зацікавлена у стабільності свого сусіда, в успіху Молдови, додав голова держави.

До речі, Зеленський раніше повідомив, що цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету ЄС санкцій проти Росії, очікується його затвердження.

