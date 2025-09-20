Вночі 20 вересня росіяни атакували Україну майже 40 ракетами та близько 580 дронами. Під ударом опинилася цивільна та промислова інфраструктура. На жаль, є жертви та постраждалі.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цинічну атаку РФ по Україні.

Зеленський про атаку РФ 20 вересня

За словами президента, кожен російський удар – це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати мирних українців.

– Всю ніч Україна перебувала під масованою атакою Росії. Дякую всім нашим воїнам, які всю ніч захищали небо, нашим пілотам F-16, які сьогодні вкотре довели свою майстерність та результативно відпрацювали в захисті України від крилатих ракет, – наголосив Зеленський.

Під ворожим ударом перебували Дніпро та Дніпропетровщина, Миколаївська, Чернігівська, Запорізька області, а ще громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

Росіяни цілили в інфраструктуру, житлові райони та цивільні підприємства. Дніпро ворог атакував ракетами – зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку.

Станом на зараз відомо про десятки поранених унаслідок ворожого обстрілу України. Три людини загинули.

– Кожен такий удар – це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом, – наголосив президент Зеленський.

За його словами, Україні необхідно посилити протиповітряну оборону, більше постачати зброї. Крім того, західні партнери повинні розширювати санкції проти РФ, адже кожне таке обмеження – це врятовані життя.

Джерело : Офіс президента

