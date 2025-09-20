Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалено рішення створити у складі Збройних сил України окремі штурмові війська.

Про це очільник держави сказав під час спілкування з журналістами.

Штурмові війська в Україні

За словами президента, в Україні є штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 2025 року хороший результат на фронті.

– І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Росіяни вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, ухвалено дане рішення. Зараз все готується, – сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що за тиждень, або 10 днів все має запрацювати.

Він наголосив, що це будуть сучасні штурмові війська із дроновою складовою.

У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський доручив створити найновіший в Україні рід військ – Сили безпілотних систем.

У червні Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки й оборони про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем (СБС). 29 жовтня 2024 року уряд включив командування СБС до списку державних замовників, які закуповують через Міноборони та Держспецзв’язку безпілотники та обладнання для радіоелектронної боротьби.

