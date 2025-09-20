В Україні військовослужбовців, які нагороджені відзнакою президента України Хрест бойових заслуг, буде визнано тими, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, відповідний закон підписав Володимир Зеленський.

Особливі заслуги перед Батьківщиною: хто може отримати

Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон, що визнає військовослужбовців, які нагороджені відзнакою президента України Хрест бойових заслуг, тими, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною.

– Закон встановлює право для нагороджених Хрестом бойових заслуг на відповідні державні гарантії, – йдеться на сайті Офісу президента.

Зазначається, що такі люди отримуватимуть щомісячну грошову виплату у розмірі 1,5 мінімальної заробітної плати та матимуть соцзахист.

Окремо у законі йдеться про повагу до полеглих воїнів, що відзначені цією нагородою. Закон дає змогу безплатно здійснювати поховання з військовими почестями та можливість почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Довідка. Відзнака Хрест бойових заслуг встановлена Указом президента від 5 травня 2022 року для відзначення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойових завдань, а також видатні успіхи в управлінні військами (силами).

Проєкт закону ініціював Глава держави, щоб воїни, відзначені цією нагородою, мали реальні гарантії. Серед усіх військових нагород Хрест бойових заслуг є найвищою.

Наразі відзнаку Хрест бойових заслуг мають 331 захисник України, один з яких отримав цю нагороду двічі.

