Тетяна Забожко, випускова редакторка
Вибухи в Чернігові: пошкоджено транспортну інфраструктуру, є постраждалий
21-річний хлопець постраждав під час вибухів у Чернігові 20 вересня.
Оновлено 21 вересня. Про це в неділю зранку повідомив керівник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
Вибухи в Чернігові 20 вересня 2025 року
Вибухи в Чернігові 20 вересня лунали щонайменше тричі.
Спершу начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про падіння двох ворожих дронів.
Тоді запущені росіянами безпілотники пошкодили транспортну інфраструктуру.
Невдовзі сталося туди ж сталося чергове влучання.
Інформація про постраждалих унаслідок вибухів у Чернігові 20 вересня надійшла наступного дня.
Зокрема, 21 вересня очільник ОВА В’ячеслав Чаус зазначив, що стало відомо про одного постраждалого через обстріл Чернігова.
– 21-річного цивільного хлопця госпіталізували до неврології. Він перебуває під наглядом лікарів, – зазначив В’ячеслав Чаус.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 305-ту добу.
