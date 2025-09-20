21-річний хлопець постраждав під час вибухів у Чернігові 20 вересня.

Оновлено 21 вересня. Про це в неділю зранку повідомив керівник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Вибухи в Чернігові 20 вересня 2025 року

Вибухи в Чернігові 20 вересня лунали щонайменше тричі.

Спершу начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про падіння двох ворожих дронів.

Тоді запущені росіянами безпілотники пошкодили транспортну інфраструктуру.

Невдовзі сталося туди ж сталося чергове влучання.

Інформація про постраждалих унаслідок вибухів у Чернігові 20 вересня надійшла наступного дня.

Зокрема, 21 вересня очільник ОВА В’ячеслав Чаус зазначив, що стало відомо про одного постраждалого через обстріл Чернігова.

– 21-річного цивільного хлопця госпіталізували до неврології. Він перебуває під наглядом лікарів, – зазначив В’ячеслав Чаус.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 305-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

