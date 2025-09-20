Президент України Володимир Зеленський запропонував спільне рішення зі збиття дронів над Україною разом з іншими державами, зокрема Польщею та Румунією.

Про це український лідер розповів журналістам.

Збиття дронів над Україною: позиція Зеленського

За словами Зеленського, йдеться про координацію, за якої українська ППО збиватиме дрони та ракети, що летять у бік Польщі, а польські літаки та системи ППО зможуть перехоплювати цілі, які становлять загрозу і для України.

Зараз дивляться

Розглядається варіант спільної роботи передусім у західних регіонах України, де польські сили мають технічні можливості.

Також не виключається участь Румунії, тоді як на підтримку інших країн Київ наразі не розраховує.

– Вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом… Це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо, – наголосив президент.

Заява Зеленського пролунала після масштабної нічної атаки Росії на Україну.

У ніч проти 20 вересня ворог застосував 619 засобів повітряного нападу, з них: 579 дронів Шахедів, 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 32 крилаті ракети Х-101.

Українська ППО змогла знешкодити 583 цілі, серед них 552 дрони, дві балістичні та 29 крилатих ракет.

Водночас було зафіксовано влучання 23 дронів і кількох ракет у десяти локаціях.

На тлі цієї атаки польські збройні сили перевели системи ППО та радіолокації у режим підвищеної готовності й підняли в небо винищувачі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.