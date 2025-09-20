Під час контрнаступу на Донеччині українські військові захопили ворожі карти, які демонструють, що російські війська подають своєму командуванню спотворену інформацію про ситуацію на фронті.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Розбіжності в картах і ситуації на фронті

— Під час доповіді про нашу операцію (контрнаступ на Добропіллі), я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив російські карти. Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у росіян на картах усе навпаки, – пояснив Зеленський.

За словами президента, це свідчить про те, що доповіді середньої ланки в російській армії значно відрізняються від реальної ситуації на полі бою.

Зеленський також нагадав про постійні російські заяви щодо нібито швидкого захоплення Донбасу.

— Я вважаю, що це непогано. В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять вже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності, – наголосив президент.

Крім того, Зеленський повідомив про конкретні результати в районах Добропілля та Покровська: близько 330 км перебувають під контролем Збройних сил, звільнено 160 км, понад 170 км зачищено від російських окупантів.

За його словами, ймовірно, росіяни будуть перекидати туди особовий склад, щоб зберегти позиції.

