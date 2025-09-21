Активність російських окупантів у Дніпропетровській області незабаром знизиться – листя опаде, і вони не зможуть користуватися лісопосадками як прикриттям.

Про це заявив речник Об’єднаного стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини, пояснюючи, який наразі вигляд має так звана сіра зона в цьому регіоні.

Ситуація в Дніпропетровській області

– Сіра зона являє собою відкриту місцевість, через яку росіяни намагаються щодня пролізти на українську територію. Проблема Дніпропетровської області в тому, що вона досить відкрита. Тому росіянам там не так зручно лізти, як десь, де більше лісопосадок. Проте вони там все ж є, і вони ними користуються. Але залишилося недовго, – зауважив він.

За його словами, є ще приблизно місяць золотої осені, а потім листя опаде і будуть голі дерева, тому противник намагається активно використати цю можливість, поки погода та природа дозволяють.

– Загалом у Дніпропетровській області атаки досить часті, здебільшого через кордон Донецької області. Є також спроби закріплення різної успішності, інша справа – як надовго, – додав Трегубов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 306-ту добу.

