Активність РФ скоро знизиться: Трегубов про наступ на Дніпропетровську область
Активність російських окупантів у Дніпропетровській області незабаром знизиться – листя опаде, і вони не зможуть користуватися лісопосадками як прикриттям.
Про це заявив речник Об’єднаного стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини, пояснюючи, який наразі вигляд має так звана сіра зона в цьому регіоні.
Ситуація в Дніпропетровській області
– Сіра зона являє собою відкриту місцевість, через яку росіяни намагаються щодня пролізти на українську територію. Проблема Дніпропетровської області в тому, що вона досить відкрита. Тому росіянам там не так зручно лізти, як десь, де більше лісопосадок. Проте вони там все ж є, і вони ними користуються. Але залишилося недовго, – зауважив він.
За його словами, є ще приблизно місяць золотої осені, а потім листя опаде і будуть голі дерева, тому противник намагається активно використати цю можливість, поки погода та природа дозволяють.
– Загалом у Дніпропетровській області атаки досить часті, здебільшого через кордон Донецької області. Є також спроби закріплення різної успішності, інша справа – як надовго, – додав Трегубов.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 306-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.