Рада безпеки ООН збереться у Нью-Йорку 22 вересня на екстрене засідання через порушення Росією повітряного простору Естонії.

Про це повідомляє МЗС Естонії.

За 34 роки членства в ООН країна вперше вимагає провести екстрене засідання РБ, пише ERR.

– 19 вересня три озброєні російські винищувачі вторглися у повітряний простір Естонії на 12 хвилин, порушивши тим самим територіальну цілісність Естонії і принцип Статуту ООН. Нахабно порушуючи наш повітряний простір, Росія підриває принципи, що мають найважливіше значення для безпеки всіх членів ООН, і тому важливо, щоб постійний член Ради безпеки ООН обговорював подібні порушення у цьому ж органі, – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Він наголосив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширших дій Росії, які випробовують Європу та НАТО на рішучість.

– Перед порушенням повітряного простору Естонії лише кілька днів тому було проникнення 19 російських безпілотників у повітряний простір Польщі та перебування одного російського ударного безпілотника у повітряному просторі Румунії протягом години. Всі ці інциденти є частиною ширшої тенденції, у рамках якої Росія нагнітає регіональну та глобальну напруженість, і подібні дії Росії потребують міжнародної реакції, – заявив Цахкна.

За його словами, така поведінка Росії не відповідає її зобов’язанням як постійного члена Ради безпеки і була б неприйнятною для будь-якої іншої держави – члена ООН.

Нагадаємо, вранці 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу вторглися до повітряного простору Естонії і залишалися там майже 12 хвилин.

