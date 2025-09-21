Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн вперше особисто прокоментувала інцидент з перешкодами сигналу GPS, які зачепили літак, на борту якого вона перебувала.

Ляєн про інцидент з літаком

В інтерв’ю ЗМІ, що входять до Leading European Newspaper Alliance, Урсула фон дер Ляєн зазначила, що перебої у сигналі GPS “стали повсякденною проблемою в багатьох прикордонних із Росією регіонах”.

– Морське судноплавство у Балтійському морі часто зазнає збоїв. Ризик зіткнень зростає. Те ж саме стосується повітряного руху над Чорним морем. Росія, схоже, готова прийняти можливість того, що в якийсь момент можуть статися смертельні аварії, – сказала президентка Єврокомісії, коментуючи інцидент з літаком, на борту якого вона була, коли його зачепили перешкоди сигналу GPS.

Вона зауважила, що в ЄС ставляться до цього дуже серйозно, як і до всіх гібридних і кібератак з боку РФ.

Зараз дивляться

– Тому що ці атаки ясно показують, що амбіції Росії не обмежуються Україною. Єдиний шлях Європи до безпеки і стабільності – це сильне і надійне стримування, – сказала вона.

Нагадаємо, під час польоту до Болгарії літак з президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн змушений був приземлятися за паперовими картами через збої в роботі GPS, які вважають наслідком втручання з боку РФ.

Літак із главою Єврокомісії майже годину кружляв над містом, після чого пілот вирішив приземлитися без електронних навігаційних засобів.

Джерело : Європейська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.