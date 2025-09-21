СБС знищили рідкісний російський шляхопрокладач ІМР-3М
Бійці 412 полку безпілотних систем Nemesis знищили російську інженерну машину розгородження ІМР-3М, яка мала забезпечувати просування ворожих моторизованих підрозділів у наступі.
Про це повідомили у Telegram-каналі 412 ОПБпС Nemesis Сил безпілотних систем.
Знищено російський ІМР-3М: що відомо
На відео, що опублікували на каналі бригади, видно, як ІМР-3М їде і в цей момент на ворожий шляхопрокладач скидають вибухівку з дрона.
Після цього ІМР-3М охоплює вогнем.
Що відомо про наступальний шляхопрокладач ІМР-3М
Інженерна машина розгородження призначена для розчищення шляху іншим моторизованим військам у складних умовах наступу.
Бульдозер прокладає шлях через мінні поля, розчищає дороги від завалів та виконує інженерні роботи.
Ворог називає ІМР-3М “термінатором на гусеницях”, оскільки він оснащений захистом від наслідків ядерного удару, має важку броню, кулемет і може самостійно долати мінні поля.
З 2022 року візуально було підтверджено знищення всього двох одиниць ІМР-3М, остання – понад рік тому.
Фото: 412 полк Nemesis