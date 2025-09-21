Бійці 412 полку безпілотних систем Nemesis знищили російську інженерну машину розгородження ІМР-3М, яка мала забезпечувати просування ворожих моторизованих підрозділів у наступі.

Про це повідомили у Telegram-каналі 412 ОПБпС Nemesis Сил безпілотних систем.

Знищено російський ІМР-3М: що відомо

На відео, що опублікували на каналі бригади, видно, як ІМР-3М їде і в цей момент на ворожий шляхопрокладач скидають вибухівку з дрона.

Після цього ІМР-3М охоплює вогнем.

Що відомо про наступальний шляхопрокладач ІМР-3М

Інженерна машина розгородження призначена для розчищення шляху іншим моторизованим військам у складних умовах наступу.

Бульдозер прокладає шлях через мінні поля, розчищає дороги від завалів та виконує інженерні роботи.

Ворог називає ІМР-3М “термінатором на гусеницях”, оскільки він оснащений захистом від наслідків ядерного удару, має важку броню, кулемет і може самостійно долати мінні поля.

З 2022 року візуально було підтверджено знищення всього двох одиниць ІМР-3М, остання – понад рік тому.

Раніше у розвідці повідомляли про знищення на території тимчасово окупованого Криму трьох ворожих багатоцільових гелікоптерів Мі-8, а також дороговартісної радіолокаційної станції 55Ж6У Небо-У.

Фото: 412 полк Nemesis

