Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати ворога на 21 вересня: знищено ще 1010 окупантів і 25 артсистем
Втрати ворога на 21 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1010 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 306-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 101 610 вбитими і пораненими.
Втрати ворога на 21 вересня 2025
- танків – 11 193 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 281 (+1);
- артилерійських систем – 32 952 (+25);
- РСЗВ – 1 492;
- засобів ППО – 1 218;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61 598 (+553);
- крилатих ракет – 3 747 (+29);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 245 (+77);
- спеціальної техніки – 3 969 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 306-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
