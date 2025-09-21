Втрати ворога на 21 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1010 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 306-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 101 610 вбитими і пораненими.

Втрати ворога на 21 вересня 2025

танків – 11 193 (+1);

бойових броньованих машин – 23 281 (+1);

артилерійських систем – 32 952 (+25);

РСЗВ – 1 492;

засобів ППО – 1 218;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61 598 (+553);

крилатих ракет – 3 747 (+29);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 245 (+77);

спеціальної техніки – 3 969 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 306-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

