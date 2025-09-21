За тиждень російські війська застосували проти України майже 3 тис. засобів повітряного нападу.

Про це 21 вересня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на Україну за тиждень

За словами президента, Росія повинна відчувати наслідки своїх дій, а для примушення до миру потрібна адекватна протидія.

Зараз дивляться

— За цей тиждень було зафіксовано понад 1 500 ударних дронів, понад 1 280 керованих авіаційних бомб та 50 ракет різних типів, – написав Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, у російській зброї виявлено понад 132 тис. деталей із країн Європи, США, Китаю, Японії тощо.

Президент наголосив, що ці технології дозволяють Росії виробляти зброю у великих масштабах, використовуючи її для терору проти українців.

Зеленський зауважив, що без протидії Росія стане загрозою для країн Європи та Тихоокеанського регіону.

Він закликав перекривати всі шляхи постачання та обходу санкцій, а також тиснути на країни та компанії, які сприяють агресору.

Президент додав, що Україна розраховує на 19-й пакет санкцій ЄС, який має бути болісним для Росії, та на приєднання США до європейців.

Нагадаємо, що у ніч проти 21 вересня РФ завдала удару по Україні, застосувавши 54 ударні дрони Shahed та інші безпілотники з напрямків Курська, Міллерово та Брянська.

Сили ППО збили 33 дрони, проте 21 БпЛА влучив у вісім локацій.

У Сумах дрони пошкодили складські приміщення, де спалахнула пожежа, яку ліквідовано без постраждалих.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.