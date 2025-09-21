Заліт російських МіГ-31 до Естонії, обстріл України та ситуація на фронті: огляд подій тижня

20 вересня Росія масовано обстріляла Україну. Крилата ракета з касетними боєприпасами влучила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Загинула одна людина, ще 30 – постраждали. На Хмельниччині після падіння уламків збитої цілі загинув 46-річний чоловік.

У ту ж ніч Збройні сили України вдарили по цілях на території Росії – безпілотники атакували два нафтопереробні заводи.

А 19 вересня сталася чергова провокація: три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в повітряний простір Естонії.

Факти ICTV в огляді тижня розповідають про ситуацію на фронті: де Збройні сили України змогли просунутися та як НАТО реагуватиме на нову провокацію Росії.

Події в Україні за тиждень

17 вересня 283 народні депутати підтримали ініційований Зеленським законопроєкт №13266 про військового омбудсмена. Серед основних функцій уповноваженого – розгляд скарг від військовослужбовців, проведення перевірок у військових частинах, взаємодія з органами влади.

З кінця грудня 2024 року цю посаду обіймає Ольга Решетилова. 18 вересня президент підписав закон. Офіс військового омбудсмена запрацює після набуття чинності закону та підписання президентом указу про створення Офісу. Цей процес має зайняти до 30 днів.

Президент Володимир Зеленський схвалив угоду про сторічне партнерство з Великою Британією. Угода передбачає посилення військової співпраці у сфері безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях; протидію агресії РФ; науково-технологічне партнерство у сфері охорони здоров’я, агротехнологіях, дронів, космосі, а також освітні проєкти.

17 вересня росіяни атакували залізницю на дніпровському напрямку. Через знеструмлення затримувалася низка поїздів, зокрема: №86/72 Львів — Запоріжжя — Павлоград; №85/71 Запоріжжя, Павлоград – Львів; №75 Київ — Кривий Ріг; №80 Львів – Дніпро. Частину рейсів пустили зміненими маршрутами.

18 вересня в Україну повернули 1000 тіл, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям. За даними СБУ, це тіла українських захисників із Курщини, Донецького та Запорізького напрямків. Найближчим часом проведуть ідентифікація репатрійованих тіл.

20 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про ухвалене рішення створити у складі Збройних сил України окремі штурмові війська із дроновою складовою.

Обстріл України 20 вересня

Вночі 20 вересня росіяни запустили по Україні 619 повітряних цілей: 579 ударних дронів типу Shahed та дронів імітаторів, 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 32 крилаті ракети Х-101. Наші сили ППО та РЕБ збили та подавили 583 ворожі цілі. Та, на жаль, є влучання.

Так, Дніпро ворог атакував ракетами, зокрема в житлову багатоповерхівку влучила ракета из касетним боєприпасом. Одна людина загинула, щонайменше 30 постраждали. У місті Павлоград на Дніпропетровщині є влучання у підприємство.

На Київщині під ударом опинилися населені пункти Бучанського, Бориспільського та Обухівського районів. Там побило приватний будинок, гаражі, згоріло 5 автівок.

У Миколаєві під ударом були промислові об’єкти. На щастя, без потерпілих.

У Дунаєвецькій громаді на Хмельниччині внаслідок падіння уламків збитої ракети загорівся один з будинків, де згодом рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

На Одещині російські дрони атакували складські приміщення та ферму в Білгород-Дністровському районі.

По Миколаєву ворог запустив ракети та дрони – цілився у промислову інфраструктуру.

Звільнення українських територій

15 вересня 1 корпус НГУ Азов повідомив, що в Донецькій області на Добропільському напрямку наші воїни зачистили від російських окупантів село Панківка та прилеглі території.

18 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що завдяки мужності наших воїнів під час Добропільської контрнаступальної операції вдалося звільнити 160 кв. км території, а ще понад 170 кв. км очищені від окупантів.

– Сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять – очищені від російської присутності, – наголосив глава держави.

Ситуація на фронті

За даними аналітиків Deep State, Сили оборони відкинули окупантів біля села Володимирівка Донецької області. Це село межує із Панківкою, яку на початку тижня наші оборонці зачистили від ворога.

Речник угруповання військ (УВ) Північ Олег Сушинський у коментарі Фактам ICTV наголосив, що ситуація на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Лиманському напрямках залишається складною.

Росіяни не полишають спроб створити так звану буферну зону в прикордонних районах Харківщини.

– На цьому напрямку головною ціллю ворога залишається місто Вовчанськ. Там щоденні штурми. Ворог діє переважно малими піхотними групами до п’яти осіб за активної підтримки дронів, – заявляє Олег Сушинський.

На Лиманському напрямку загарбники вишукують слабкі місця в нашій обороні, проводять розвідку дронами. Під час штурмів пересуваються на мотоциклах, легкових авто та навіть велосипедах. Через значні втрати командування ворога постійно проводить ротацію піхотинців.

Ворожі диверсійно-розвідувальні групи продовжують просочуватися до Куп’янська. За словами Олега Сушинського, росіяни накопичують сили та озброєння на півночі у селах Радьківка та Голубівка та через магістральний газогін могли заходити до міста. Проте Сили оборони затопили цю трубу.

– Захисники Куп’янська блокують та знищують окупантів у навколишніх населених пунктах, у лісах, лісосмугах, дачних забудовах та в північних районах міста, – розповів речник УВ Північ.

За його словами, цілі у диверсантів різні. Хтось передягається у цивільний одяг, дістається будівель, там розгортає російський прапор і дроном знімає відео для російської пропаганди – нібито місто вже під контролем РФ.

За свідченнями взятих у полон загарбників, російське командування наказало їм розстрілювати в Куп’янську цивільних чоловіків, а жінками й дітьми прикриватися.

– На північних околицях Куп’янська у ворога відсутній будь-який бойовий порядок, немає сталого переднього краю, зв’язку також немає. Окупанти зізнаються, що немає чіткого розуміння завдань ні своїх, ні сусідніх груп, – розповідає Олег Сушинський.

За тиждень у зоні відповідальності УВ Північ росіяни втратили понад 1400 осіб, 56 артсистем, 2665 дронів, 22 пункти управління БпЛА. Знищено 146 укриттів російських окупантів.

Резолюція МАГАТЕ щодо повернення Запорізької АЕС Україні

18 вересня 69 Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалила резолюцію Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні, який закликає Росію до негайної деокупації Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль України.

Резолюцію підтримали 62 держави-члени МАГАТЕ. У документі зазначається, що всі ядерні об’єкти України повинні працювати під повним суверенним контролем українських органів.

У резолюції також наголошується, що російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнмента створює ризики для ядерної безпеки у світі.

Атаки України на РФ та на окуповані території

Військово-морські сили ЗСУ вдарили по комунікаційному вузлу на території 184-ї науково-дослідної експериментальної бази Севастополь. Цей вузол забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту Росії. Атака сталася 11 вересня, проте про неї стало відомо 14 вересня.

Вночі 16 вересня українські дрони вчергове вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії. Після атаки там спалахнула пожежа. Цей НПЗ виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, а також бітум, вакуумний газойль, технічну сірку тощо.

Саратовський НПЗ є важливою ланкою у забезпеченні нафтопродуктами армії РФ, саме тому він є законною ціллю Сил оборони України.

Генштаб ЗСУ 16 вересня підтвердив, що у понеділок, 8 вересня, Силами ракетних військ і артилерії, Повітряних сил, Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атаковані командні пункти угруповання військ Центр та 41 загальновійськової армії сухопутних військ РФ. Саме ці війська ворога діють на Покровському напрямку.

У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій атакували логістичний хаб 810 окремої бригади морської піхоти РФ в Курській області.

Під ударом опинилися: база зберігання матеріальних засобів; склади з боєприпасами; місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810 бригади.

Ця бригада бере активну участь у штурмах на Північно-Слобожанському напрямку. Військові бригади причетні до страти українських військовополонених.

18 вересня дрони Сил спеціальних операцій (ССО) атакували Волгоградський НПЗ. Цей завод також забезпечує ворожу армію пальним.

18 вересня пролунали вибухи в Башкортостані у місті Салават – ударні дрони атакували нафтозавод Газпрому. Цей НПЗ також у ланцюгу забезпечення потреб збройних сил РФ.

Головне управління розвідки Міноборони 19 вересня повідомило, що спецпризначенці центру морських операцій Viking на Тендрівській косі у Чорному морі біля Херсонщини вполювали російський багатоцільовий тягач ДТ-10 Витязь. Вночі бійці ГУР на моторних катерах дісталися коси, там встановили мінні загородження. У цю пастку й потрапив ворожий всюдихід.

20 вересня Сили оборони вчергове атакували Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ та виробничо-диспетчерську станцію Самара, що у населеному пункті Просвєт Самарської області. На цьому об’єкті росіяни виготовляють експортний сорт нафти Ural.

Російсько-білоруська операція Захід-2025 та операція НАТО Східний вартовий

Російські ударні безпілотники неодноразово порушували повітряний простір країн НАТО, зокрема Румунії, Естонії, Литви та Польщі. Проте це були одиничні випадки, а дрони з Румунії та Польщі потім поверталися на територію України. Тож повітряні сили цих країн не реагували на загрозу.

А 10 вересня 21 російський безпілотник цілеспрямовано порушив повітряний простір Польщі. На дрони росіяни начепили додаткові каністри із пальним, щоб збільшити дальність польоту.

Ця ситуація викликала неабияке занепокоєння по всій Європі. У відповідь країни НАТО вирішили 13 вересня розпочати операцію Східний вартовий (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу. До операції долучилися Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Чехія та інші.

Так, у рамках операції Східний вартовий французький транспортний літак A-400 доставив озброєння для винищувачів Rafale, які вже перебувають на польській території. Данія надала два винищувачі F-16 та зенітний фрегат, Франція – три Rafale, Німеччина – чотири літаки Eurofighter, а Чехія відправила гелікоптери Мі-171S.

Операція Східний вартовий передбачає комплексну оборону: захист повітряного простору та інтеграцію наземних і морських сил союзників.

Водночас на території Білорусі 16 вересня завершилися російсько-білоруські навчання Захід-2025.

Білоруські та російські військові відпрацбовувати навички з використанням ракетного комплексу Орєшнік, безпілотників та новітніх тактик ведення бойових дій.

Вторгнення російських МіГ-31 в Естонію

19 вересня три російські МіГ-31 залетіли на 12 хвилин у повітряний простір Естонії над Фінською затокою. Впродовж перших 2 хвилин пілоти не відповідали. Естонія підняла союзницьку авіацію. Це вже вчетверте цього року Росія порушує повітряний простір країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не подобається така поведінка Росії й це може стати великою проблемою. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ, щоб передати ноту протесту.

За словами політолога, доцента КНУ ім. Тарас Шевченка Ігоря Рейтеровича, після інциденту із дронами над Польщею було очевидно, що кремлівський диктатор Путін знову повторить провокацію.

Естонія для цього дуже підходить – маленька країна, має кордон із Росією. А вторгнення можна виправдати словами на кшталт, що літаки швидко летіли та не помітили, як перетнули кордон.

Проте цей інцидент є черговою перевіркою реакції НАТО, каже політолог.

– У Росії добре пам’ятають, як за часів першої каденції Трампа в Америці провели моделювання можливого конфлікту між Росією та НАТО. Тоді за основу обрали Естонію – що буде, якщо Путін вдереться в Естонію, захопить частину території. Як на це буде НАТО реагувати? Відповідь там була: найімовірніше, ніяк. І от Путін тепер це робить, – каже Ігор Рейтерович.

За словами політолога, реакція НАТО на таке порушення мала бути одна – збити російські літаки, як це свого часу зробив президент Туреччини Ердоган.

– На жаль, НАТО цього не зробило. Викликали якогось там повіреного, передали ноту. І на цьому поставили крапку. Це дуже слабка реакція НАТО. На мою думку, в альянсі просто не знають, як на таке реагувати. Вони не знають, де допустимий рівень ескалації, – пояснює політичний експерт.

Ігор Рейтерович нагадав, що в Румунії свого часу ухвалили окремий закон, що збройні сили будуть реагувати на все, що залітатиме у повітряний простір. Але ж сам факт існування державного кордону вже є достатньою причиною, щоб збивати.

НАТО після 1945 року взагалі не воювало в Європі. Тож блок просто не знає, як себе поводити. Хоча за 3,5 року війни в Україні вони могли б підготувати стратегію.

На думку Ігоря Рейтеровича, це не остання провокація зі сторони Росії. Цілком можливо, що наступного разу в якусь країну “випадково” зайде рота російських солдатів. І так буде, допоки росіяни не знатимуть, що по них стрілятимуть.

