Цифрова система обліку військових Імпульс: Шмигаль розповів про впровадження у ЗСУ
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив про запровадження у Силах оборони України цифрової системи обліку військових Імпульс.
Системи обліку військових Імпульс: що відомо
Це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині.
Шмигаль пояснив, що вона дає змогу отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів.
– І все це без паперів, швидко і прозоро, – додав глава Міноборони.
За його словами, з появою системи Імпульс:
- військові частини – отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерувати накази й інші документи;
- вище керівництво – може ухвалювати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.
Першими Імпульс почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ, а найближчими тижнями вона запрацює також у Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.
– У майбутньому Імпульс плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом, – розповів міністр оборони.
І зауважив, що такі технологічні рішення зменшують бюрократичне навантаження на військовослужбовців.