Міністр оборони Денис Шмигаль заявив про запровадження у Силах оборони України цифрової системи обліку військових Імпульс.

Системи обліку військових Імпульс: що відомо

Це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині.

Шмигаль пояснив, що вона дає змогу отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів.

Зараз дивляться

– І все це без паперів, швидко і прозоро, – додав глава Міноборони.

За його словами, з появою системи Імпульс:

військові частини – отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерувати накази й інші документи;

вище керівництво – може ухвалювати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.

Першими Імпульс почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ, а найближчими тижнями вона запрацює також у Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

– У майбутньому Імпульс плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом, – розповів міністр оборони.

І зауважив, що такі технологічні рішення зменшують бюрократичне навантаження на військовослужбовців.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.