Інформація російських пропагандистів про нібито захоплення населеного пункту Калинівське у Дніпропетровській області не відповідає дійсності.

Ситуація у Калинівському на Дніпропетровщині

Як заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Олексій Бєльський, вкиди про захоплення Калинівського на Дніпропетровщині є неправдою.

Він пояснив, що армія Росії використовує тактику інфільтрації у Дніпропетровській області, відправляючи велику кількість невеликих груп по 1-2 солдати, щоб зайти на територію населених пунктів і створити пропагандистські відео.

Зараз дивляться

– Ці групи рухаються по “зеленці” у захисних пончо та костюмах. Завдяки маскуванню частині з них вдається інфільтруватися вглиб української оборони. Кожна інфільтрована група має чітко визначене завдання, – стверджує Бєльський.

За його словами, від двох до п’яти військових РФ проникають на околиці найближчих до лінії бойового зіткнення населених пунктів України, розгортають російський прапор і записують це на відео, яке одразу розміщують на пропагандистських ресурсах.

Наприклад, 22 вересня Міністерство оборони Росії так заявило про нібито встановлення контролю над селом Калинівське Дніпропетровської області, стверджує речник ОСУВ Дніпро.

Бєльський звернув увагу, що Сили оборони України швидко реагують на проникнення російських груп.

Він стверджує, що такі групи вдається дуже швидко знищувати завдяки ударам дронів та артилерії, а також шляхом зачистки штурмовими підрозділами.

Проте населені пункти, які РФ прагне захопити, залишаються під контролем України, наголосив речник ОСУВ Дніпро.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.