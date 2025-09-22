Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає передання навчальної зброї до центрів підготовки громадян та осередків викладання предмету Захист України.

– Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою внесено зміни до Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних сил. Метою змін є нормативне врегулювання порядку передання навчальної (нейтралізованої) зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та осередків викладання предмета Захист України, – йдеться у повідомленні Міноборони.

Зокрема, зміни створюють правову можливість передавати навчальну зброю для функціонування на базі закладів освіти осередків викладання предмета Захист України.

Постанова регламентує процедуру відчуження та передання навчальної (нейтралізованої) зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та комунальних закладів освіти.

Вона також забезпечує формування та поповнення матеріально-технічної бази таких центрів і осередків, що необхідно для ефективної організації навчального процесу.

У Міноборони наголосили, що ухвалення постанови сприятиме підвищенню якості підготовки громадян до національного спротиву, посиленню військово-патріотичного виховання та створенню відповідної матеріально-технічної бази для проведення занять.

Проєкт постанови розроблено Міноборони з метою забезпечення якісного проведення заходів підготовки громадян до національного спротиву відповідно до типових навчальних програм.

Фото: Дарницька районна державна адміністрація

