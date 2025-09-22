З настанням осені температура повітря поступово знижується, ранки й вечори стають холодними, тож органи місцевого самоврядування готуються до включення опалення в житлових будинках та закладах соціальної сфери.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Києві 2025 року і що відомо про підготовку до нього, читайте в нашому матеріалі.

Підготовка до опалювального сезону 2025 у Києві

У КМДА відзвітували, що станом на середину вересня майже 90% житлових будинків, управління якими здійснюють керуючі комунальні компанії, уже отримали акти готовності до нового опалювального сезону.

Такі документи видають теплопостачальні підприємства після проведення перевірок та обстежень внутрішньобудинкових систем. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, отримання актів готовності є завершальним етапом підготовки, що передбачає регламентні та ремонтні роботи, які виконують керуючі компанії. Під час перевірок теплопостачальники контролюють технічний стан інженерних мереж і обладнання, щоби забезпечити стабільне, безпечне й безперебійне подання тепла в оселі киян.

Житловий фонд столиці різноманітний. Є будівлі, яким понад 50-90 років, зі зношеними підвалами, трубопроводами та теплопунктами. У таких випадках часто постає потреба в комплексній заміні систем.

Водночас, незалежно від технічного стану чи конструктивних особливостей будинків, діє єдина вимога – повна технічна справність мереж та обладнання. Для цього обов’язковими є ретельні перевірки й усунення виявлених несправностей.

Посадовець наголосив, що до початку холодів і моменту ухвалення рішення про старт подачі тепла часу залишилося небагато, але його достатньо, щоб усунути зауваження теплопостачальних організацій, якщо такі ще є.

Заступник голови КМДА наголосив, що акт готовності – це не формальність і не змагання за показники. Це підсумок проведеної роботи або свідчення її відсутності.

Опалювальний сезон у Києві: дата

Дату початку опалювального сезону в Києві 2025-2026 визначатимуть органи місцевого самоврядування. Відповідно до постанови № 830, опалення житлових будинків та соціальних закладів розпочинають тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб підряд опускається нижче +8 °C.

Тобто відстежуються погодні умови та ухвалюється рішення про включення тепла лише після підтвердження триденного похолодання, щоб забезпечити комфорт у житлових будинках, закладах освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери. Рішення органів місцевого самоврядування враховує також готовність теплопостачальних підприємств і технічний стан мереж.

За необхідності КМДА може ухвалити рішення про достроковий початок опалювального сезону, якщо температура падає раніше очікуваного.

КМДА

