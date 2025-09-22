Погода наразі тримається досить теплою для вересня, проте на цьому тижні очікується поступове похолодання.

Факти ICTV дізнавалися, якою буде погода в Україні у жовтні та які процеси на неї впливатимуть.

Прогноз погоди в Україні до кінця тижня

Як повідомила у коментарі Фактам ICTV синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха, погодні процеси будуть змінюватися поступово.

23 вересня погоду в більшості областей визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому опадів не очікується. Винятком стане захід країни, де проходить холодний атмосферний фронт із Західної Європи, що місцями принесе невеликі дощі.

Вже 24 вересня фронт охопить північно-західні області та Вінницьку область, тож у цих регіонах також можливі невеликі дощі. Проте за фронтом атмосферний тиск знову зростатиме, тому 25 вересня невеликі опади очікуються лише у східних областях та Закарпатті й Чернівецькій області. З 26 вересня знову встановиться поле підвищеного тиску, тож опадів не прогнозується.

У зміні погоди найбільше помітними будуть не лише дощі, а й суттєве похолодання. Так, 23 вересня на більшості територій України, окрім Волині, Вінниччини та Львівщини, збережеться тепло, близьке до літнього, із денними температурами +22…+28°С.

Надалі в більшості областей, окрім східних та південно-східних, очікується холодний подих осені, тож вночі температура опуститься до +2…+7°С, а вдень становитиме максимум +11…+16°С. Дещо тепліше буде на півдні країни та на Закарпатті — до +14…+19°С.

Кліматичнні чинники, які впливатимуть на погоду в Україні у жовтні 2025 року

За попередніми даними Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) та NOAA, осінь 2025 року в Європі буде мінливою та різноманітною через поєднання глобальних і регіональних кліматичних чинників. Очікуються різкі зміни у погоді.

Попри досить теплий вересень, у жовтні погода поступово стане прохолоднішою та нестійкою. Сезон середземноморських штормів активізується з жовтня, а процеси наприкінці осені можуть призвести до значних хвиль ранніх зимових холодів у Східній Європі, зокрема і в Україні.

Сніговий покрив почне рано формуватися у Скандинавії, Альпах та частині Східної Європи, зокрема і в Карпатах. Ель-Ніньйо (природний кліматичний феномен у Тихому океані, що характеризується різким підвищенням температури поверхневих вод в екваторіальній зоні, – Ред.) поступово слабшатиме й до листопада перейде у нейтральну фазу. Це може спровокувати непередбачувану погоду у жовтні. Температура повітря може різко знижуватися, через надходження холодного повітря із Сибіру.

Атлантичні урагани очікуються активніші за норму. Якщо вони змінюватимуть траєкторію на північ, це може підсилювати струменеву течію й приносити бурі та сильні дощі в Західну Європу.

Наразі Атлантичний океан тепліший за норму, але “холодна пляма” біля Ґренландії впливатиме на тиск, викликаючи дощі й прохолоду на заході Атлантики та тепліші умови в Центральній і Західній Європі.

У жовтні сніговий покрив у Євразії зростатиме швидше, ніж зазвичай, що прискорить похолодання наприкінці осені.

Жовтень стане переломним місяцем. Південна Європа ще відчуватиме тепло, а північна — прохолоду та дощі. У середині місяця можливі перші стійкі заморозки в Польщі, Україні та на Балканах.

Погода в Україні у жовтні, зокрема на початку місяця, буде відносно теплою, але з середини місяця частіше приходитиме холодне повітря з Арктики та Сибіру. Заморозки можливі вже у середині місяця. Загалом у жовтні 2025 прогноз погоди буде мінливим, тож можливі різкі коливання від тепла до холоду.

Наголошуємо, що це не прогноз погоди в Україні у жовтні 2025, а лише опис глобальних і регіональних кліматичних чинників, які впливатимуть на температуру повітря і кількість дощів у країні.

