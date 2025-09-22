В понеділок, 22 вересня, попри те, що в Нью-Йорку починає роботу Генеральна Асамблея ООН, росіяни здійснили нову нічну атаку на Україну.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку на Україну 22 вересня

Президент нагадав, що це вже четвертий раз Росія супроводжує вбивствами українців один із щорічних найвищих дипломатичних заходів.

– Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову, – наголосив Зеленський.

Він закликав Європу, США, країни Великої сімки та двадцяти, як усіх, хто має реальний вплив на Росію, покласти цьому край завдяки новим сильним санкціям, політичному тиску та притягненню росіян до відповідальності за війну.

Що відомо про атаку на Україну 22 вересня

Володимир Зеленський зазначив, що рятувальники продовжують шукати людей та розбирати завали після атаки на Україну 22 вересня.

Так, в Запоріжжі росіяни запустили керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі, звичайних будинках.

– Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. Станом на зараз відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким, – додав президент.

Крім того він підрахував, що під ударами понад 140 дронів уночі були також Донеччина, Дніпровщина, Сумщина, Херсонщина, Київщина та Харківщина.

Зеленський розповів, що у Сумах пошкодили підприємство, яке виробляє хліб, дитячий садочок і школу. Також є поранена людина. Тим часом в Малотаранівці на Донеччині є руйнування звичайної школи.

Нагадаємо, Зеленський анонсував тиждень дипломатії на Генасамблеї ООН і зустріч із Трампом.

