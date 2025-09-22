Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про відправлення підрозділів ЗСУ за кордон.

Про це йдеться у зареєстрованому в парламенті законопроєкті №14059 Про схвалення указу президента Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав.

Законопроєкт про направлення ЗСУ за кордон

Міністр оборони Денис Шмигаль пояснив, що ухвалення законопроєкту дасть можливість направити підрозділи Збройних сил України на територію Туреччини і Великої Британії.

Згідно з документом, до Туреччини планують направити корвет Військово-морських сил ЗСУ Гетьман Іван Мазепа з екіпажем до 106 військових, а до Великої Британії – кілька українських кораблів.

Зазначається, що переміщення цих суден відбулося заздалегідь. Це дозволить запровадити заходи, необхідні для зміцнення національної безпеки та оборони.

Реалізація законопроєкту допоможе налагодити процес постачання військової техніки від партнерів, забезпечити формування підрозділів необхідним особовим складом і технікою, що потребує тривалого циклу підготовки для ефективного застосування.

У документі пропонується схвалити рішення глави держави про направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав.

Зокрема, до Турецької Республіки:

корвет ВМС ЗСУ Гетьман Іван Мазепа (типу Ada) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військових;

до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:

протимінний корабель Черкаси (типу Sandown) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

протимінний корабель Чернігів (типу Sandown) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

протимінний корабель Маріуполь (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

протимінний корабель Мелітополь (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

протимінний корабель Генічеськ (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС ЗСУ в складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військових.

Водночас позиція Туреччини, що спирається на статті 19 та 20 Конвенції про режим проток 1936 року, не дає можливості повернути до місць постійної дислокації підрозділи ЗСУ, зазначені у пункті 1 проєкту указу.

Проте варто зазначити, що перетин державного кордону України цими підрозділами, які перебувають на військових кораблях, отриманих чи побудованих за кордоном, відбувся раніше.

Витрати у розмірі 135 млн грн, пов’язані з направленням і перебуванням підрозділів ЗСУ на території Туреччини та Великої Британії, планується профінансувати в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2025 рік.

Якщо воєнний стан в Україні буде припинено або скасовано, і Туреччина дозволить прохід військових кораблів Чорноморськими протоками, тоді Міноборони України (на підставі подання Командування ВМС ЗСУ) інформуватиме президента про потребу повернення або відкликання відповідних підрозділів, здійснити заходи з їхньої підготовки та повернення на місця постійної дислокації.

Джерело : Верховна Рада

