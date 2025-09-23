Генштаб підтвердив ураження нафтових об’єктів у РФ та літаків на аеродромі у Криму
У ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтові об’єкти у РФ та літаки в окупованому Криму.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Уражено ЛВДС 8-Н у районі Найтоповичі: що відомо
В районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області Росії було уражено лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) 8-Н.
Вона входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС 8-Н – ЛВДС Стальной конь і має стратегічне значення для забезпечення російської армії нафтопродуктами.
Підтверджено влучання у насосно-компресорну станцію з подальшим займанням у районі об’єкта.
Самарська область: повторний удар
Сили безпілотних систем ЗСУ завдали повторного удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції Самара у Самарській області.
Цей об’єкт використовується для змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ з метою формування експортного сорту Urals.
Наразі уточнюється ступінь ураження.
Удар по військовому аеродрому в Криму
Також підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі Кача на тимчасово окупованій території АР Крим.
Як зазначили у Генштабі, цей об’єкт уразили підрозділи Головного управління розвідки МОУ.