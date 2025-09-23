Осінь упевнено набирає обертів, ночі стають дедалі прохолоднішими, а попереду неминуче зниження температури. У Чернівцях підготовка до зими вже в розпалі, і міські служби звітують про високий рівень готовності.

Факти ICTV дізнавалися, коли розпочнеться опалювальний сезон у Чернівцях у 2025 році і як місто готується до холодів.

Підготовка до опалювального сезону 2025 у Чернівцях

У Чернівцях теплокомуненерго вже виконало 93% робіт з підготовки до опалювального сезону. Йдеться про готовність котелень та зовнішніх мереж.

Водночас відповідальність за внутрішні мережі у житлових будинках несуть управителі. Їхню справність перевіряють під час гідровипробувань, які стартували 15 вересня. Про це Суспільному повідомив керівник Чернівцітеплокомуненрго Олександр Корчунов.

Залишкові 7% робіт стосуються заміни ділянки магістральної тепломережі на вулиці Південно-Кільцевій. Там роботи наближаються до завершення.

Скільки грошей витратили на підготовку до опалювального сезону 2025-2026 у Чернівцях

Цього року на підготовку до опалювального сезону витратили 33 млн грн. Кошти надали як саме підприємство, так і міська рада. За гроші з бюджету закупили насоси, котли, труби, а також профінансували монтаж і підключення нової когенераційної установки.

Загалом замінили понад 2 км зношених труб, ще близько 600 метрів оновлять на Південно-Кільцевій.

Минулої зими в Чернівцях працювала одна когенераційна установка, що забезпечувала електрикою та теплом велику котельню. Це дозволило зекономити майже 19 млн грн.

Цього року запустять ще одну установку на іншій котельні. Завдяки цьому підприємство зможе працювати незалежно від загальної електромережі, а котельні залишатимуться в роботі навіть під час можливих блекаутів.

Станом на 17 вересня заборгованість населення за тепло становить 37,2 млн грн, а борг держави через різницю в тарифах — 807 млн грн. За словами директора підприємства Олександра Корчунова, цих коштів вистачило б, щоб виконати вдвічі більше ремонтних робіт.

Опалювальний сезон у Чернівцях: дата

Опалювальний сезон у Чернівцях традиційно розпочнеться, коли середньодобова температура протримається нижче +8°C протягом трьох днів. Дату початку опалювального сезону у Чернівцях 2025-2026 ухвалюватиме виконком. У Чернівцітеплокомуненерго запевняють, що готові подати тепло вчасно.

