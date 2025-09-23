Попри те, що сьогодні в Дніпрі ще панує літня температура, осінь вже поступово вступає у свої права. За прогнозами синоптиків, з середини тижня очікується поступове зниження температури, тож саме час подумати про опалення.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Дніпрі у 2025 році та чи готове місто до нього, читайте в нашому матеріалі.

Підготовка до опалювального сезону 2025 у Дніпрі

Підготовка до нового опалювального сезону 2025-2026 у Дніпрі виходить на завершальну стадію. Одне з найбільших підприємств, що забезпечує місто теплом – КП Теплоенерго повідомило у Facebook про готовність 90%.

Директор підприємства Андрій Клименко особисто проінспектував котельню, яка забезпечує теплом три житлові будинки, гуртожиток, медичний та навчальний заклади. Тут відремонтували котли та встановили сучасні автоматичні пальники, що дозволить знизити аварійність, скоротити тепловтрати та заощадити енергоносії.

Також виконано роботи з ізоляції тепломережі від цієї котельні. Близько 300 метрів трубопроводу замінили на нові, що значно зменшить тепловтрати.

Усього під час підготовки до опалювального сезону виконано комплекс заходів:

капітально відремонтовано 24 котли;

замінено 21,6 км теплових мереж;

відновлено теплоізоляцію на 16,65 км;

встановлено 45 енергоощадних насосів.

Дніпряни заборгували за тепло понад 1,4 млрд грн. КП Теплоенерго радить не чекати судових позовів та зайвих витрат. Найпростіший спосіб погасити борг — оформити договір реструктуризації.

Опалювальний сезон у Дніпрі: дата

Дату початку опалювального сезону у Дніпрі 2025-2026 ухвалюватиме міськрада. Опалення вмикають відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 830.

Згідно з документом, тепло подається до будинків у разі, якщо середньодобова температура протягом трьох діб поспіль опускається нижче +8°C. Саме за таких умов органи місцевого самоврядування приймають рішення про початок опалювального сезону.

