Осінь поступово вступає в свої права і температура повітря знижується, міста по всій Україні готуються до нового опалювального сезону. Оскільки Одеса — південне місто, опалення тут зазвичай вмикають пізніше, ніж в інших регіонах.

Та попри тепліший клімат, міські служби вже активно проводять підготовку теплових мереж, щоб забезпечити безперебійну подачу тепла в оселі одеситів, як тільки погода вимагатиме цього.

Коли розпочнеться опалювальний сезон в Одесі у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Підготовка до опалювального сезону 2025 в Одесі

Міський голова Одеси Геннадій Труханов 18 вересня провів нараду з керівниками ключових підприємств критичної інфраструктури — теплопостачання, водопостачання, газових та енергетичних компаній. Головним питанням зустрічі стала готовність до опалювального сезону 2025-2026 в Одесі.

За словами керівників підприємств, підготовка вже виходить на фінальну стадію. Всі котельні приведені у належний стан і готові до запуску, нині тривають завершальні регламентні роботи.

Деталі підготовки:

В Одесі вже встановили 11 когенераційних установок, які забезпечуватимуть одночасне виробництво тепла й електроенергії. Наразі відбувається їх підключення. До кінця року місто очікує ще шість таких агрегатів, які прибудуть за погодженим графіком у межах міжнародної допомоги.

Заклади освіти та охорони здоров’я забезпечені резервними джерелами енергопостачання, що дасть змогу працювати навіть у надзвичайних умовах.

Енергетична компанія ДТЕК підготувала аварійні запаси обладнання й матеріалів, а також має чітко відпрацьований план дій на випадок можливих ударів по інфраструктурі. Водночас у Одесагазі підтвердили, що запасів палива вистачає для стабільного проходження опалювального сезону.

– Попереду ще одна непроста зима. Ми всі розуміємо, у яких умовах доведеться її зустрічати. Але ми вже довели, що можемо вистояти, — зазначив Геннадій Труханов.

Міська влада наголошує, що продовжує зміцнювати енергетичну стійкість Одеси та закликає мешканців підтримувати одне одного й діяти єдиною громадою в умовах викликів.

Опалювальний сезон в Одесі: дата

Правила початку опалювального сезону в Україні визначені чинним законодавством. Вони базуються на Постанові КМУ № 830 від 21 серпня 2019 року.

Дату початку опалювального сезону в Одесі 2025-2026 та її завершення визначають органи місцевого самоврядування — міські ради чи відповідні адміністративні структури. При ухваленні рішення враховують кліматичні умови конкретного регіону та технічну готовність тепломереж.

Підставою для початку опалювального сезону є середньодобова температура +8 °C і нижче, яка тримається протягом трьох діб поспіль.

Спочатку тепло подають у заклади соціальної сфери — лікарні, дитячі садки, школи. Лише після цього підключають житлові будинки.

Рішення про старт опалювального сезону ухвалює міська рада, яка керується як нормативними документами, так і фактичними погодними умовами.

