Українські війська, ймовірно, завдали удару по високопоставлених представниках російської влади під час атаки на окупований Крим у ніч з 21 на 22 вересня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Атака дронів на Крим 22 вересня: що відомо

Російське Міноборони заявило, що обстрілу зазнала курортна зона на півострові, унаслідок чого загинули 2 людей і ще 15 отримали поранення.

Сергій Аксьонов, який очолює окупаційну адміністрацію Криму, уточнив, що удар було завдано по санаторію у Форосі.

Аналітики ISW відзначили повідомлення російських джерел, згідно з якими у санаторії відбувалася закрита приватна вечірка.

За їхніми даними, серед гостей могли бути високопоставлені чиновники РФ, включно з військовими посадовцями.

Також окремо підтверджено ураження аеродрому поблизу окупованої Качі.

Головне управління розвідки України повідомило про знищення двох морських патрульних літаків Бе-12 і вертольота Мі-8. Цю інформацію підтверджують геолокаційні матеріали з місця події.

Нагадаємо, що ввечері 21 вересня біля санаторію у Форосі пролунали серії потужних вибухів.

О 21:11 на півострові було оголошено повітряну тривогу через атаку українських дронів.

Цей об’єкт традиційно пов’язують із діяльністю ФСБ Росії.

Форос має особливий статус для російської верхівки: тут неодноразово відпочивав Путін, а між Форосом і Ялтою розташовані кілька державних дач.

З радянських часів цей регіон залишався курортом для партійної номенклатури. У 1991 році саме тут перебував Михайло Горбачов під час серпневого путчу у Москві.

За повідомленнями російських медіа, у вечір атаки в санаторії був запланований закритий захід, подробиці якого не розголошувалися.

