Оператори Сил безпілотних систем на одному із активних напрямків фронту уразили два зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Тор-М2. Вартість обох ЗРК складає $50 млн.

Про це йдеться у повідомленні Сил безпілотних систем.

Ураження ЗРК Тор-М2

Так, два зенітно-ракетні комплекси Тор-М2 атакували дрони 412 полку Nemesis Сил безпілотних систем. В результаті атаки дронів одна установка знищена, а інша серйозно пошкоджена.

Зараз дивляться

Тор-М2 – зенітно-ракетний комплекс малого радіусу дії, що застосовується росіянами у складі ешелонованої протиповітряної оборони для прикриття військ та об’єктів від ударів української авіації, а також для захисту систем ППО середнього та великого радіусу дії, як от С-300 та С-400.

Радіус перехоплення повітряних цілей – до 15 км. Вартість нової установки Тор-М2 становить близько $25 млн.

На початку повномасштабної війни росіяни розмістили одну установку ЗРК Тор-М2 на острові Зміїний.

28 березня 2023 року спецпризначенці Служби безпеки України знищили зенітно-ракетний комплекс ТОР-М2 російських окупантів. Це був уже четвертий комплекс ТОР за березень.

27 серпня 2025 року повідомлялося, що впродовж чотирьох днів спецпризначенці Центру спеціальних операцій А СБУ атакували 17 систем ППО, радіоелектронної боротьби та радіолокаційних станцій російського ворога. Вартість цієї техніки на внутрішньому ринку Росії перевищує $250 млн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.