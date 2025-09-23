Втрати ворога на 23 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1010 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 308-му добу повномасштабної війни сягнули 1 103 580 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 23 вересня 2025

  • особового складу – близько 1 103 580 (+1010) осіб;
  • танків – 11 199 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 282;
  • артилерійських систем – 33 052 (+53);
  • РСЗВ – 1 495 (+2);
  • засобів ППО – 1 218;
  • літаків – 424 (+2);
  • гелікоптерів – 345 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62 486 (+485);
  • крилатих ракет – 3 747;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 486 (+123);
  • спеціальної техніки – 3 969.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 308-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 23 вересня 2025 – ситуація на фронті
скільки території України окуповано у квітні 2025

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.