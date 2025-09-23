Втрати ворога на 23 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1010 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 308-му добу повномасштабної війни сягнули 1 103 580 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 23 вересня 2025

особового складу – близько 1 103 580 (+1010) осіб;

танків – 11 199 (+5);

бойових броньованих машин – 23 282;

артилерійських систем – 33 052 (+53);

РСЗВ – 1 495 (+2);

засобів ППО – 1 218;

літаків – 424 (+2);

гелікоптерів – 345 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62 486 (+485);

крилатих ракет – 3 747;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 486 (+123);

спеціальної техніки – 3 969.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 308-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.