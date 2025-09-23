Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 23 вересня: знищено ще 1010 окупантів, два літаки та гелікоптер
Втрати ворога на 23 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1010 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 308-му добу повномасштабної війни сягнули 1 103 580 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 23 вересня 2025
- особового складу – близько 1 103 580 (+1010) осіб;
- танків – 11 199 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 282;
- артилерійських систем – 33 052 (+53);
- РСЗВ – 1 495 (+2);
- засобів ППО – 1 218;
- літаків – 424 (+2);
- гелікоптерів – 345 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62 486 (+485);
- крилатих ракет – 3 747;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 486 (+123);
- спеціальної техніки – 3 969.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 308-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
