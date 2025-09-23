Збій у Резерв+: у роботі застосунку виникли технічні труднощі
У вівторок, 23 вересня, у мобільному застосунку Резерв+ стався технічний збій.
Спостерігається ускладнення обміну даними між сервісом та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Фахівці вже працюють над вирішенням проблеми.
Збій у Резерв+ – що відомо
Про тимчасові технічні труднощі у роботі Резерв+ повідомило Міністерство оборони України. У відомстві наголосили, що, попри збій, усі раніше видані документи залишаються дійсними.
– Тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо), – йдеться у повідомленні.
У Міноборони рекомендують зберегти PDF-версію електронного військового документу, щоб він завжди залишався під рукою. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки, а потім обрати Завантажити PDF.
– Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом, – додали у відомстві.
Нагадаємо, мобільний застосунок Резерв+ було розроблено для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Там можна перевірити свої облікові дані, подати заяву на зміну місця реєстрації, оновити особисту інформацію.