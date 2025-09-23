У вівторок, 23 вересня, у мобільному застосунку Резерв+ стався технічний збій.

Спостерігається ускладнення обміну даними між сервісом та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Фахівці вже працюють над вирішенням проблеми.

Збій у Резерв+ – що відомо

Про тимчасові технічні труднощі у роботі Резерв+ повідомило Міністерство оборони України. У відомстві наголосили, що, попри збій, усі раніше видані документи залишаються дійсними.

– Тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо), – йдеться у повідомленні.

У Міноборони рекомендують зберегти PDF-версію електронного військового документу, щоб він завжди залишався під рукою. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки, а потім обрати Завантажити PDF.

– Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом, – додали у відомстві.

Нагадаємо, мобільний застосунок Резерв+ було розроблено для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Там можна перевірити свої облікові дані, подати заяву на зміну місця реєстрації, оновити особисту інформацію.

Джерело : Міноборони

