Російські окупанти у Луганській області розосереджують склади боєприпасів після успішного удару Сил оборони України по Богданівці.

Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

Окупанти транспортують боєприпаси: що відомо

Після успішної операції Сил Оборони України у Богданівці, коли було уражено ворожі склади боєприпасів 17 танкового полку, окупанти почали терміново розподіляти решту по інших локаціях.

Агент Атеш, який наразі перебуває під Маріуполем, надіслав фото, на яких зафіксовано російські військові машини з вантажем.

Нагадаємо, що 18 вересня 2025 року підрозділи Збройних сил та Служби безпеки України знешкодили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині.

Окрім боєприпасів знищено також транспортні засоби, устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі) та понад 19 тис. БпЛА, які ворог планував передати російським військам на ТОТ Донеччині.

Фото: Атеш

