Міністерство оборони РФ публічно визнало намір просунутися далі в Харківській області у разі захоплення Куп’янська, підтвердивши попередні оцінки ISW планів Кремля.

Плани Росії на Куп’янськ

Водночас, аналізуючи заяву російського відомства, оприлюднену 23 вересня у соцмережах, в Інституті вивчення війни спростували його твердження про нібито часткове оточення українських військ біля Куп’янська.

На момент підготовки цього звіту ISW не виявив географічно локалізованих доказів.

Зараз дивляться

– Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська мають намір скористатися захопленням Куп’янська для подальшого наступу в східній частині Харківської області одночасно в декількох напрямках, зокрема в бік Чугуєва (на захід від Куп’янська) та Ізюма (на південний захід від Куп’янська), а також у бік Вовчанська (на північний захід від Куп’янська), – йдеться в звіті.

Окупанти також хочуть об’єднати зусилля західного та північного угруповань у Вовчанську та Куп’янську, що фактично створить так звану буферну зону поблизу міжнародного кордону на півночі Харківської області, кажуть аналітики.

Також плани із захоплення Куп’янська у Москві пояснили тим, що це сприятиме зусиллям РФ просунутися в бік Слов’янська та Краматорська (обидва міста розташовані на південь від Куп’янська в Донецькій області) та захопити фортечний пояс України в Донецькій області.

Оцінка наступу РФ у Харківській області

В ISW ще у липні говорили, що війська РФ, ймовірно, розпочали наступальну операцію, спрямовану на з’єднання російських операцій поблизу Вовчанська і Дворічної (на північ від Куп’янська), можливо, з метою сприяння створення буферної зони вздовж міжнародного кордону, і заява МО Росії підтверджує ці попередні оцінки оперативних намірів російського військового командування.

– Заява Міністерства оборони від 23 вересня підриває неодноразові заяви Росії про те, що головні військові цілі та територіальні вимоги Росії в Україні обмежуються Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями, – вважають аналітики.

А постійні спроби Росії просунутися в Харківську область називають показником того, що Кремль зберігає територіальні амбіції, які виходять за межі чотирьох областей.

За їхніми оцінкам, заявою про оперативні наміри керівництво Росії просто намагалося виправдатися перед своїм суспільством за тривалу операцію із захоплення Куп’янська, створити інформаційний ефект, не називаючи при цьому кінцевого терміну, до якого російські війська мають намір досягти цих цілей.

– Російські зусилля з просування до міста Харкова та фортечного поясу України в Донецькій області, ймовірно, залишатимуться багаторічними, за умови, що Захід продовжуватиме озброювати Україну та надавати їй можливості для самооборони, – підсумували в ISW.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.