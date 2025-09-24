Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та інші країни пропонували Російській Федерації переговори на рівні лідерів навіть у Казахстані.

Про це він розповів в інтерв’ю Fox News.

Зеленський про переговори з Путіним

Зеленський розповів, що його команда, команди очільника Сполучених Штатів Дональда Трампа, європейські лідери, зокрема глава Франції Еммануель Макрон та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пропонували зустрічі в Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі та в європейських нейтральних країнах, таких як Австрія чи Швейцарія.

Зараз дивляться

Серед запропонованих майданчиків був навіть Казахстан як нейтральна територія для можливих переговорів між лідерами.

— Навіть якщо ви хочете десь на кшталт Казахстану, ми готові, – заявив Зеленський.

За підсумком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН Зеленський відзначив покращення стосунків з американським лідером.

Зокрема президент відмітив часті телефонні розмови з Трампом та неодноразову брехню Путіна американському президенту.

— Я думаю, що у нас кращі стосунки, ніж раніше. Добре, що ми часто телефонували один одному та зустрічалися, і той факт, що Путін так багато разів брехав президенту Трампу, також вплинув на наші стосунки, – зазначив він.

Зеленський додав, що розвідувальні дані, якими обмінюються Київ і Вашингтон, тепер узгоджуються більш тісно.

Президент також повідомив про зміну позиції Трампа щодо територіальних поступок.

— Я думаю, що він сьогодні розуміє, що ми не можемо просто обмінюватися територіями. Це несправедливо, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вважає, що в України є всі шанси відвоювати всю свою територію в межах первинних кордонів за підтримки ЄС.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.