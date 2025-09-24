У жовтні в Україні традиційно починається опалювальний сезон, а годинники переводять на зимовий час.

Також очікується розширення базової соціальної допомоги на всі інші категорії осіб, фінансово-майновий стан яких відповідатиме певним критеріям, а монети номіналом у 10 копійок почнуть вилучати з обігу.

Крім того, українці, які зібралися за кордон, мають знати, що з 12 жовтня змінюються правила в’їзду та виїзду з ЄС.

Що зміниться для українців з 1 жовтня 2025 року – перелік змін у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Початок опалювального сезону 2025-2026

Датою початку опалювального сезону вважається 15 жовтня, проте вона не обов’язкова.

В різних регіонах України опалення вмикають за необхідності, залежно від температурних показників повітря, коли середньодобова температура становить нижче +8°C протягом трьох днів поспіль.

Тобто його можуть увімкнути і раніше 15 жовтня.

Щодо тарифів на опалення, то у жовтні і до закінчення опалювального періоду вони не зміняться.

Переведення годинників на зимовий час

Наприкінці жовтня в Україні традиційно відбувається перехід на зимовий час.

В останню неділю місяця – у 2025 році це 26 жовтня – о 04:00 необхідно перевести стрілки годинників на 1 годину назад. Проте в епоху гаджетів це зазвичай відбувається автоматично.

В Україні планували скасувати сезонне переведення часу, але законопроєкт, ухвалений Верховною Радою, не підписав президент, тому перехід на зимовий час залишається чинним.

Базова соціальна допомога: що зміниться з 1 жовтня

Із 1 жовтня оформити базову соціальну допомогу зможуть усі категорії людей, чий фінансово-майновий стан відповідатиме критеріям.

До цього, влітку 2025 року, системою змогли скористатися лиш ті, хто уже мав соціальні виплати, а з жовтня на допомогу зможуть податися усі інші охочі.

Допомога призначається строком на шість місяців та має можливість автоматичного продовження на два роки.

Наприкінці вересня у застосунку Дія запустили новий сервіс – Базова соціальна допомога, яка об’єднує одразу п’ять видів державних виплат. Як це зробити – читайте в матеріалі.

Виплата ВПО додаткових 2 тис. грн: хто претендує

Кабмін 17 вересня ухвалив рішення про одноразову додаткову виплату в розмірі 2 тис. грн на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які безперервно працювали протягом шести місяців.

В уряді пояснили, що основна мета таких додаткових виплат – заохотити ВПО до працевлаштування та самозайнятості.

Йдеться про так звану сьому додаткову виплату для тих переселенців, які після отримання допомоги на шестимісячний період продовжували працювати або мати дохід як фізичні особи-підприємці.

Це також стосується тих, хто після переміщення працевлаштувався або зареєструвався як ФОП і безперервно працював до закінчення певного періоду.

Кошти Пакунка школяра з 1 жовтня можна витрачати на книги

Уряд дозволив із 1 жовтня використовувати кошти з державної виплати Пакунок школяра на придбання книг.

Цю програму Кабмін запустив 7 липня для родин, які відправляють своїх дітей до першого класу.

Спершу 5 000 грн одноразової виплати Пакунок школяра можна було витратити лише на придбання необхідного канцелярського приладдя, дитячого одягу та взуття.

Цьогоріч програма триває до 15 листопада. Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн-, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

Зміна правил перетину кордонів ЄС для українців

Із 12 жовтня змінюються правила перетину кордонів ЄС для громадян України – Євросоюз запускає систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES).

Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, зокрема України.

Ця система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування).

Тепер замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація, під час неї збирається така інформація:

фото обличчя;

відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);

дані закордонного паспорта;

дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.

Для цього усі пасажири транспортних засобів мають виходити для проходження біометрії.

Якщо ви подорожуєте потягом, процедура залежатиме від пункту пропуску, тобто може відрізнятися.

Ви не зможете заїхати на територію ЄС у разі відмови надати біометричні дані.

У Департаменті консульської служби МЗС пояснили, що такий крок потрібен для ефективного контролю дотримання правил перебування в ЄС, запобігання використанню підроблених документів та підвищення безпеки у Шенгенській зоні.

Штрафи для водіїв у Польщі з 1 жовтня: що зміниться для українців

Якщо українець перебуває в Польщі на підставі тимчасового захисту, він не зобов’язаний міняти своє водійське посвідчення на польське. Проте з 1 жовтня можливі зміни через завершення 30 вересня перехідного періоду для таких громадян України.

У разі, якщо відповідну постанову не буде подовжено, водії, які залишаються в Польщі тривалий час, зобов’язані замінити права на польські.

Інакше загрожує штраф у 2 тис. злотих (приблизно 22 800 грн).

З 1 жовтня НБУ вилучатиме з обігу 10 копійок

Нацбанк України з 1 жовтня почне поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок.

Водночас вони залишаються законним платіжним засобом: торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки й надалі прийматимуть їх для розрахунків та проведення операцій.

Тобто українцям не треба спеціально здавати або обмінювати такі монети.

Проте після потрапляння до банків вони більше не повертатимуться в обіг.

До програми Доступні ліки додадуть препарати від онкології

Із жовтня 2025 року до програми Доступні ліки буде додано препарати для лікування онкологічних захворювань, зокрема екземестан, летрозол і тамоксифен, які застосовуються для гормональної терапії у пацієнтів з раком молочної залози.

Відповідне рішення щодо розширення програми державної реімбурсації уряд ухвалив ще у квітні, повідомили в МОЗ.

Перевірити, чи доданий препарат до програми Доступні ліки, можна через чат-бот Спитай Гриця, створений на основі даних НСЗУ щодо укладених договорів з аптечними закладами.

Тимчасові зміни в русі поїздів у жовтні

В Укрзалізниці повідомили, що з 28 вересня на окремих ділянках Прикарпаття проходитиме ремонт колії та прилеглої залізничної інфраструктури. Це вплине на розклад руху низки поїздів.

Обмеження маршруту з 28.09.2025 до 15.10.2025:

№233/234 Київ – Рахів курсуватиме до станції Ворохта до 13.10.

№143/144 Суми – Рахів курсуватиме до станції Ворохта до 15.10.

Додаткові зміни:

У певні дати поїзд №233/234 Київ – Ворохта не курсуватиме:

з Києва: 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10;

з Ворохти: 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.

Також не курсуватимуть безпересадкові вагони:

Чернігів – Рахів з 29.09 по 17.10 (по днях курсування);

Ковель – Рахів з 29.09 по 15.10 (по днях курсування).

З усіма змінами у розкладі руху протягів можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.

